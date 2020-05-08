Почти 300 тыс человек находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
09:42 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 292 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 4,98 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 184,2 тыс. исследований.
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