Официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре - Посол РФ в КНР
09:20 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай может состояться в сентябре этого года. Об этом в пятницу в беседе с российскими журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.
"Вы знаете, по графику намечено в двадцатых числах июля проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Санкт-Петербурге, а на начало осени мы в самом предварительном порядке с нашими китайскими партнерами обсуждали возможность проведения официального визита нашего главы государства в Китай", - указал он.
"Пока не начались эти события (пандемия - прим. ТАСС), в нашем плане в сугубо предварительном порядке без определения дат имелось понимание о возможности проведения официального визита главы российского государства в Китай где-то в сентябре. Обмены между нашими руководителями довольно активны - у нас идет по четыре-пять встреч в год как в наших странах - в России и в Китае, - так и в третьих государствах на международных мероприятиях. Но обязательно каждый год бывает один государственный или официальный визит", - добавил Денисов.
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