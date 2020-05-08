0
0
39
НОВОСТИ

При заказе продуктов на дом у большинства россиян возникали проблемы - опрос

09:00 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян при заказе продуктов сталкивались с проблемами. Об этом говорится в сообщении Роскачества со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.

"Большинство россиян, которые заказывали продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем (76%)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, самые частые жалобы - отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%). Реже жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку поврежденных продуктов или продуктов низкого качества. Несмотря на проблемы с доставкой, большинство россиян, пользующихся этими услугами, продолжат использовать сервисы доставки после снятия ограничений, связанных с коронавирусом (71%). Есть и те, для кого доставка продуктов питания, - временная мера (29%), и после пандемии они планируют вернуться к привычным походам по магазинам.

В Роскачестве также сообщили о том, что большинство российских интернет-пользователей (67%) за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом. При этом 13% россиян отметили, что начали пользоваться услугами доставки продуктов питания недавно, во время самоизоляции. Столько же (13%) указали, что пользовались услугой доставки продуктов ранее и продолжают пользоваться сейчас.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:02 08.05.2020
В столице и области 9 мая полиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции - СМИ
0
5
09:42 08.05.2020
Почти 300 тыс человек находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
0
66
09:20 08.05.2020
Официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре - Посол РФ в КНР
0
50
09:10 08.05.2020
Японские военные создали оперативную космическую группу
0
28
23:10 07.05.2020
Трамп: Вся эта история с обманом вокруг России очень серьезно ударила по возможности РФ и США вести дела
0
905
21:15 07.05.2020
В Минсельхозе объяснили рост цен на овощи
0
839
20:52 07.05.2020
ФАС фиксирует рост цен на овощи и разбирается с гречкой
0
707
19:15 07.05.2020
Президенты России и США обсудили проблему пандемии COVID-19 по телефону
0
861
19:05 07.05.2020
Масочный режим распространяется на электрички, линии МЦД и МЦК - Главконтроль Москвы
0
854
18:57 07.05.2020
Онлайн-проект "Московский киберспорт" стартовал в столице
0
689

Возврат к списку