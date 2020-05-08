При заказе продуктов на дом у большинства россиян возникали проблемы - опрос
09:00 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян при заказе продуктов сталкивались с проблемами. Об этом говорится в сообщении Роскачества со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.
"Большинство россиян, которые заказывали продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем (76%)", - отмечается в сообщении.
По данным экспертов, самые частые жалобы - отсутствие тех или иных товаров в наличии (58%) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%). Реже жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку поврежденных продуктов или продуктов низкого качества. Несмотря на проблемы с доставкой, большинство россиян, пользующихся этими услугами, продолжат использовать сервисы доставки после снятия ограничений, связанных с коронавирусом (71%). Есть и те, для кого доставка продуктов питания, - временная мера (29%), и после пандемии они планируют вернуться к привычным походам по магазинам.
В Роскачестве также сообщили о том, что большинство российских интернет-пользователей (67%) за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом. При этом 13% россиян отметили, что начали пользоваться услугами доставки продуктов питания недавно, во время самоизоляции. Столько же (13%) указали, что пользовались услугой доставки продуктов ранее и продолжают пользоваться сейчас.
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