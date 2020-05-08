В столице и области 9 мая полиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции - СМИ
10:02 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции и Росгвардии в День Победы усилят контроль за нарушением режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В Москве и Подмосковье 9 мая будет усилен контроль за нарушителями режима самоизоляции и социальной дистанции. Особое внимание будет уделено зонам отдыха, а также местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты, посвященные Дню Победы", - сказал собеседник агентства, отметив, что внимание будет уделено также лесополосам, лесным массивам, берегам водоемов, куда граждане могут отправиться на отдых.
По словам собеседника, сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и тщательнее проверять цифровые пропуска.
НОВОСТИ
- 11:16 08.05.2020
- Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
- 11:05 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая
- 11:00 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 8 мая
- 10:50 08.05.2020
- Грузия отозвала для консультаций своего посла из Украины
- 10:20 08.05.2020
- Цель проекта строительства железной дороги Томмот - Якутск не достигнута - Счетная палата
- 10:10 08.05.2020
- Палата представителей Белоруссии назначила дату выборов президента страны
- 09:42 08.05.2020
- Почти 300 тыс человек находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
- 09:20 08.05.2020
- Официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре - Посол РФ в КНР
- 09:10 08.05.2020
- Японские военные создали оперативную космическую группу
- 09:00 08.05.2020
- При заказе продуктов на дом у большинства россиян возникали проблемы - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать