0
0
133
НОВОСТИ

В столице и области 9 мая полиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции - СМИ

10:02 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции и Росгвардии в День Победы усилят контроль за нарушением режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве и Подмосковье 9 мая будет усилен контроль за нарушителями режима самоизоляции и социальной дистанции. Особое внимание будет уделено зонам отдыха, а также местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты, посвященные Дню Победы", - сказал собеседник агентства, отметив, что внимание будет уделено также лесополосам, лесным массивам, берегам водоемов, куда граждане могут отправиться на отдых.

По словам собеседника, сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и тщательнее проверять цифровые пропуска.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:16 08.05.2020
Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
0
54
11:05 08.05.2020
Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая
0
80
11:00 08.05.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 8 мая
0
91
10:50 08.05.2020
Грузия отозвала для консультаций своего посла из Украины
0
100
10:20 08.05.2020
Цель проекта строительства железной дороги Томмот - Якутск не достигнута - Счетная палата
0
160
10:10 08.05.2020
Палата представителей Белоруссии назначила дату выборов президента страны
0
154
09:42 08.05.2020
Почти 300 тыс человек находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
0
191
09:20 08.05.2020
Официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре - Посол РФ в КНР
0
172
09:10 08.05.2020
Японские военные создали оперативную космическую группу
0
175
09:00 08.05.2020
При заказе продуктов на дом у большинства россиян возникали проблемы - опрос
0
193

Возврат к списку