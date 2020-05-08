В столице и области 9 мая полиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции - СМИ

10:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции и Росгвардии в День Победы усилят контроль за нарушением режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве и Подмосковье 9 мая будет усилен контроль за нарушителями режима самоизоляции и социальной дистанции. Особое внимание будет уделено зонам отдыха, а также местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты, посвященные Дню Победы", - сказал собеседник агентства, отметив, что внимание будет уделено также лесополосам, лесным массивам, берегам водоемов, куда граждане могут отправиться на отдых.

По словам собеседника, сотрудникам правоохранительных органов поручено более внимательно следить за нарушителями режима самоизоляции и тщательнее проверять цифровые пропуска.