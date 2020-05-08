Грузия отозвала для консультаций своего посла из Украины
10:50 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Грузии приняли решение отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу заявил журналистам глава МИД республики Давид Залкалиани.
"Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе", - сказал Залкалиани.
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