Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая
11:05 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло на 5 846, до 98 522. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный рост снизился до 6,3% с 7,8% в четверг. В Московской области выявили еще 918 случаев заражения, всего их 18 350 (рост на 5,27%).
Еще 1 032 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек - 1 032. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10 259. Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", - сообщила вице- мэр.
НОВОСТИ
- 11:16 08.05.2020
- Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
- 11:00 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 8 мая
- 10:50 08.05.2020
- Грузия отозвала для консультаций своего посла из Украины
- 10:20 08.05.2020
- Цель проекта строительства железной дороги Томмот - Якутск не достигнута - Счетная палата
- 10:10 08.05.2020
- Палата представителей Белоруссии назначила дату выборов президента страны
- 10:02 08.05.2020
- В столице и области 9 мая полиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции - СМИ
- 09:42 08.05.2020
- Почти 300 тыс человек находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
- 09:20 08.05.2020
- Официальный визит Путина в Китай может состояться в сентябре - Посол РФ в КНР
- 09:10 08.05.2020
- Японские военные создали оперативную космическую группу
- 09:00 08.05.2020
- При заказе продуктов на дом у большинства россиян возникали проблемы - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать