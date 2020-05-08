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Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая

11:05 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло на 5 846, до 98 522. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Суточный рост снизился до 6,3% с 7,8% в четверг. В Московской области выявили еще 918 случаев заражения, всего их 18 350 (рост на 5,27%).

Еще 1 032 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек - 1 032. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10 259. Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", - сообщила вице- мэр.

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