РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

11:53

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа празднования 75-летия Победы в стране претерпела вынужденные изменения из-за режима самоизоляции и мер противодействия распространению коронавируса. Сотрудники компании поддержали объединяющие всех россиян праздничные мероприятия.

Все производственные площадки РУСАЛа традиционно поддерживают всероссийскую акцию "Георгиевская ленточка", а семьи, где есть участники Великой Отечественной войны, - всероссийскую акцию "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться в Интернете. Телесюжеты и очерки о ветеранах и тружениках тыла, работавших на заводах компании, будут показаны по каналам местных и корпоративных СМИ.

В городе-герое Волгограде работники алюминиевого завода примут участие в церемонии возложения венков к Братской могиле, где покоятся погибшие при обороне города солдаты, а также поздравят героев Победы в ходе акции "Звонок ветерану".

Красноярский алюминиевый завод присоединится к акции "Сад памяти": волонтеры предприятия высадят кусты сирени во дворах ветеранов в память о подвиге всех, кто внес вклад в победу.

Одно из старейших предприятий отрасли, Уральский алюминиевый завод (УАЗ), в год 75-летия Победы принял участие в издании двух книг - "Наследники Победы" и "Каменские корни Победы". В них рассказывается о трудовых династиях УАЗа и о вкладе предприятий города Каменск-Уральский в победу. В другом уральском городе, Краснотурьинске, ветеранов Великой Отечественной войны - бывших работников Богословского алюминиевого завода поздравит гендиректор предприятия Владислав Казачков, вручив им подарки.

РУСАЛ также организовал адресное поздравление ветеранов в регионах присутствия с вручением памятных подарков и продуктовых наборов с учетом всех действующих в регионах профилактических рекомендаций.

Сотрудники также присоединятся к акции "Окна победы", в рамках которой в окнах жилых домов размещаются тематические рисунки, которые затем выкладываются в социальные сети. А владельцы садовых участков примут участие в акции "Сад Памяти", посадив на участке в этот день любое дерево.

День Победы является особенным праздником для работников алюминиевой отрасли, труженики которой в военные годы отдали свои силы и здоровье для защиты страны, отметил гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин: "Важно, чтобы наши ветераны в этот день не остались без внимания и слов благодарности за совершенный 75 лет назад подвиг - военный и трудовой. День Победы - это и день памяти, которую мы все вместе проносим сквозь поколения".