Андрей Воробьев продлил режим ограничений в Подмосковье до 31 мая

11:54

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в регионе, необходимых для противодействия пандемии коронавируса, до 31 мая включительно.

С 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки. Разрешаются строительные и ремонтные работы, также работа промышленных предприятий, открываются магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада - при условии соблюдения ими требований отраслевых стандартов, которые утверждаются по согласованию с главным санитарным врачом Московской области.

В указанных стандартах, помимо специальных санитарных требований, будут содержаться: порядок определения стюардов (контролеров COVID-2019), которые будут следить за соблюдением в организации отраслевых стандартов (для организаций с численностью более 100 работников); необходимость проведения обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников.

Работать указанные организации смогут с даты направления уведомления о готовности организации к работе по требованиям, указанным в отраслевых стандартах, в отраслевой центральный исполнительной орган государственной власти Московской области и соответствующий орган местного самоуправления. Отраслевые органы власти будут мониторить соблюдение организациями требований отраслевого стандарта и, при выявлении нарушений, направят уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области для принятия мер по приостановления их деятельности.

Учебный год завершается в соответствии с учебным графиком. Образовательная организация вправе ввести режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

С 12 мая в Московской области и Москве граждане должны будут носить вне дома, в том числе в общественном транспорте и такси, медицинские маски. Они будут продаваться, в частности, в автобусах. До 31 мая автоматически продлевается срок действия ранее выданных цифровых пропусков в целях работы, со сроком действия до 11 мая.

Добавим, что в автобусах медицинские маски можно будет купить по карте "Стрелка" или бесконтактной банковской карте. За нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в размере 4 тыс. руб.