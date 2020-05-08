Андрей Воробьев продлил режим ограничений в Подмосковье до 31 мая
11:54 08.05.2020
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в регионе, необходимых для противодействия пандемии коронавируса, до 31 мая включительно.
С 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки. Разрешаются строительные и ремонтные работы, также работа промышленных предприятий, открываются магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада - при условии соблюдения ими требований отраслевых стандартов, которые утверждаются по согласованию с главным санитарным врачом Московской области.
В указанных стандартах, помимо специальных санитарных требований, будут содержаться: порядок определения стюардов (контролеров COVID-2019), которые будут следить за соблюдением в организации отраслевых стандартов (для организаций с численностью более 100 работников); необходимость проведения обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников.
Работать указанные организации смогут с даты направления уведомления о готовности организации к работе по требованиям, указанным в отраслевых стандартах, в отраслевой центральный исполнительной орган государственной власти Московской области и соответствующий орган местного самоуправления. Отраслевые органы власти будут мониторить соблюдение организациями требований отраслевого стандарта и, при выявлении нарушений, направят уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области для принятия мер по приостановления их деятельности.
Учебный год завершается в соответствии с учебным графиком. Образовательная организация вправе ввести режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
С 12 мая в Московской области и Москве граждане должны будут носить вне дома, в том числе в общественном транспорте и такси, медицинские маски. Они будут продаваться, в частности, в автобусах. До 31 мая автоматически продлевается срок действия ранее выданных цифровых пропусков в целях работы, со сроком действия до 11 мая.Добавим, что в автобусах медицинские маски можно будет купить по карте "Стрелка" или бесконтактной банковской карте. За нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в размере 4 тыс. руб.
НОВОСТИ
- 13:05 08.05.2020
- Мурашко: Ориентироваться с ЕГЭ на июнь точно нельзя
- 13:00 08.05.2020
- Группа граждан Франции пожаловалась в суд на государство
- 12:05 08.05.2020
- Путин и Меркель провели телефонную беседу
- 11:53 08.05.2020
- РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы
- 11:16 08.05.2020
- Лечащие больных с COVID-19 медики получат доплаты от Москвы
- 11:05 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в Москве на 8 мая
- 11:00 08.05.2020
- Данные по распространению коронавируса в России на 8 мая
- 10:50 08.05.2020
- Грузия отозвала для консультаций своего посла из Украины
- 10:20 08.05.2020
- Цель проекта строительства железной дороги Томмот - Якутск не достигнута - Счетная палата
- 10:10 08.05.2020
- Палата представителей Белоруссии назначила дату выборов президента страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать