Путин и Меркель провели телефонную беседу
12:05 08.05.2020 Источник: Интерфакс
Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнёрами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе".
"В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса выражено намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции", - говорится в сообщении.
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