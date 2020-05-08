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Путин и Меркель провели телефонную беседу

12:05 08.05.2020 Источник: Интерфакс

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение. Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнёрами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе".

"В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса выражено намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции", - говорится в сообщении.

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