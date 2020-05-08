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Группа граждан Франции пожаловалась в суд на государство

13:00 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 43 французов, пострадавших от коронавируса, пожаловалась в суд на государство. Истцы требуют от властей Франции создать компенсационный фонд, сообщила в пятницу газета "Паризьен".

Издание приводит истории нескольких французов, которые считают, что власти сделали недостаточно для защиты населения. Пострадавшие жалуются на то, что государство слишком поздно отреагировало на эпидемию и не приняло надлежащих мер. "Если бы мы ничего не знали об этом вирусе, я бы смирилась, но даже [бывший министр здравоохранения] Аньес Бюзен призналась, что предупреждала премьер-министра еще в январе", - рассказывает француженка Беатрис (имя изменено), чья мать заразилась коронавирусом.

"Речь не идет о том, чтобы привлечь какого-то конкретного министра к ответственности, - отметил адвокат Лори Палумбо. - Необходимо сначала получить статус жертв для наших клиентов и потребовать компенсацию через суд, если это необходимо". "Параллельно мы просим власти создать компенсационный фонд для жертв по образцу того, что существует для подверженных воздействию асбеста", - дополнил его коллега Бенджамин Абрахам Феллу.

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