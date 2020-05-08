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Мурашко: Ориентироваться с ЕГЭ на июнь точно нельзя

13:05 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавируса в России может быть возможным не ранее августа. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", - сказал министр.

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