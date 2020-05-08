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НОВОСТИ

МКБ и "ИНКАХРАН" запустили услугу доставки наличных

13:18 08.05.2020

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с НКО «ИНКАХРАН» запустили совместный сервис доставки наличных. Услуга доступна клиентам сегмента mkb private bank. Она предусматривает оперативную и безопасную доставку денег по указанному адресу. Это первый совместный продукт банка и «ИНКАХРАН», обеспечивающий синергию клиентских отношений. Чтобы заказать эту услугу, клиенту нужно будет обратиться к персональному менеджеру. Доставка будет совершена на следующий день после обращения. Суммы, принимаемые к перевозке, не ограничены, тарифы на услугу предоставляются по запросу.

«Довольно часто бывает, что человеку нужно снять либо отвезти в банк наличные, но не всегда для этого находятся необходимые ресурсы – свободное время или удобное расположение офиса, - отметил директор департамента по работе с состоятельными клиентами МКБ Андрей Юматов. - Поэтому мы решили взять на себя все заботы и обеспечить безопасную доставку денег до места назначения. Уверен, наши клиенты оценят данное предложение и будут им пользоваться по мере необходимости». 

«Сейчас мы проходим период активной трансформации экономики, рынок ищет новые формы взаимодействия с потребителем, появляются и активно развиваются новые ниши, - говорит председатель совета директоров НКО «ИНКАХРАН» Евгений Павлов. - Сервис доставки наличных - один из таких новых продуктов, требующий особых технологий, которыми мы делимся с банками-партнерами». 

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