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В ответ на действия Грузии, Украина не будет отзывать своего посла из Тбилиси

13:45 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина считает ошибкой решение Грузии отозвать своего посла из Киева в связи с назначением экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, однако не будет осуществлять симметричное действие. Об этом в пятницу журналистом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину, потому что отношения между нашими странами дольше, чем любое руководство любой страны", - сказал он. При этом Зеленский назвал "ошибкой" решение Грузии об отзыве посла, пояснив, что считает назначение Саакашвили внутренним делом Украины.

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