Бурджанадзе: Действия украинских властей уже во второй раз показали, что Украина, не уважает наше руководство

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев проявил неуважение к Тбилиси, назначив бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

"К сожалению, действия украинских властей, президента уже во второй раз показали, что Украина, не уважает наше руководство, наше правительство и игнорирует элементарное, назначая человека, против которого возбуждено уголовное дело, а правительство считает его преступником", - сказала Бурджанадзе.

Бывший спикер парламента винит в происходящем грузинские власти, в частности правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". По ее словам, решение Тбилиси отозвать посла из Киева для консультаций говорит о провале внешней политики. "Что же касается вопроса отзыва посла для консультаций, то здесь мы видим провал внешней политики нашего государства, потому что в этой ситуации посол как раз-таки не при чем. Ни посол, ни Украина, в принципе, не при чем", - добавила она.

