Президент России призвал страны Запада осудить "Мюнхенский сговор"

15:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1".

"Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, не написанная, но это все в документах у нас есть. И Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал российский лидер.