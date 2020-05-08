Президент России призвал страны Запада осудить "Мюнхенский сговор"
15:16 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1".
"Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, не написанная, но это все в документах у нас есть. И Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал российский лидер.
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