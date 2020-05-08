Прогноз Центробанка о падении ВВП России на 8% соответствуют данным по итогам апреля

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные опережающих индикаторов по итогам апреля соответствуют прогнозу ЦБ РФ о падении ВВП России на 8% во втором квартале 2020 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн- конференции.

"В целом данные опережающих индикаторов по итогам апреля согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во втором квартале на 8% год к году", - сказала она.