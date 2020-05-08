ЦБ РФ допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.

"На последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматривать, безусловно, в числе других альтернатив", - сказала она.