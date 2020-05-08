Мы должны менять правила своей жизни, пока не будет вакцины или COVID-19 не уйдет - Анна Попова
15:50 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Определенные правила безопасности и поведения будут продолжать действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока вирус не "уйдет", сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно, и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни", - сказала Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.
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