Изменение цены нефти в бюджетном правиле сейчас неактуально - Набиуллина

16:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корректировка цены нефти в бюджетном правиле сейчас неактуальна, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

По действующему бюджетному правилу ЦБ ежемесячно покупает валюту для Минфина на дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($42,4 за баррель на 2020 год), которая направляется в Фонд национального благосостояния.

"Как-то серьезно менять цену отсечения, я думаю, что этот вопрос неактуальный. Вопрос индексации или снижения индексации (ежегодно базовая цена индексируется на 2% - прим. ТАСС) - наверное, возможно его обсуждать", - сказала Набиуллина.