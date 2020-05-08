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Совет патриархов на Святой земле обеспокоен планами Израиля занять земли в Иудее, Самарии и Иорданской долине

17:03 08.05.2020 Источник: NEWSru.co.il

Совет патриархов и главы христианских церквей на Святой земле опубликовали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность планами Израиля аннексировать часть территорий в Иудее и Самарии, а также в Иорданской долине.

В письме выражается обеспокоенность, что подобные шаги Израиля "приведут к утрате надежды на успех мирного процесса".

Лидеры церквей также призвали США, Россию, Европейский Союз и Организацию объединенных наций срочно вмешаться в ситуацию, предложив план мирного урегулирования конфликта в той части света, которую называют "Святой землей".

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