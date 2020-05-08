Власти Москвы разъяснили как восстановить цифровой пропуск для поездок на работу

17:04

Сотрудники компаний, у которых данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, смогут получить пропуск заново. Для этого нужно будет подтвердить связь с работодателем с помощью трудового договора или справки. По словам главы московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, пропуска для сотрудников предприятий, деятельность которых не запрещена, оформляются в том же порядке, что и ранее: нужно зайти на портал nedoma.mos.ru. «Для организаций, деятельность которых приостановлена, сделан специальный сервис на платформе i.moscow. Нужно вбить ИНН организации, которая как раз и определит, организация относится к тем организациям, деятельность, которых приостановлена или не приостановлена», - отметил Фурсин.

Если же компания не работает, но есть необходимость в персонале, который должен обеспечивать бесперебойные процессы, то ее руководитель должен составить отдельный список требуемых сотрудников.

Москвичи, пропуска которых были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных при помощи специального раздела на IT-платформе Московского инновационного кластера. Если пользователя нет в списке лиц, чей пропуск аннулирован по причине несоответствия данных с ФНС и ПФР, то после ввода ИНН работодателя система подскажет дальнейшие шаги. "Если сервис обнаружит, что данные ФНС и ПФР не подтверждают реальное трудоустройство пользователя в организации, которую он заявляет при оформлении своего пропуска, то работнику необходимо будет подтвердить свое место работы", - сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития. Для подтверждения связи с работодателем нужно предоставить свои данные; ИНН работодателя; отсканированную копию одного из трех документов на выбор с печатью организации и подписью уполномоченного лица: справки от работодателя с подтверждением трудоустройства, трудового или гражданско-правового договора с работодателем.

«После направления этих сведений пользователь сервиса получит уведомление о приеме обращения. Информацию о результатах рассмотрения и инструкцию по дальнейшим действиям заявитель получит на указанный им адрес электронной почты в течение 12 часов», - сообщили в департаменте. Также можно получить больше информации по телефонам горячей линии - для физических лиц: +7 (495) 777-77-77 и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей +7 (495) 539-36-82.