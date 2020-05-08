Мантуров сказал, когда можно снять запрет на экспорт аппаратов ИВЛ
17:15 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система здравоохранения РФ будет полностью обеспечена аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в конце июля, после этого возможно снятие запрета на их экспорт, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем на то, что в конце июля примерно мы должны завершить полностью исполнение государственного контракта, который сегодня реализовывается. И я рассчитываю на то, что система здравоохранения будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ уже в рамках не только дополнительного коечного фонда, а по тем запросам, которые есть по регионам. После этого я рассчитываю на то, что мы согласуем в правительстве возможность снятия ограничений на поставку на экспорт этой продукции", - сказал Мантуров.
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