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Мантуров сказал, когда можно снять запрет на экспорт аппаратов ИВЛ

17:15 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система здравоохранения РФ будет полностью обеспечена аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в конце июля, после этого возможно снятие запрета на их экспорт, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем на то, что в конце июля примерно мы должны завершить полностью исполнение государственного контракта, который сегодня реализовывается. И я рассчитываю на то, что система здравоохранения будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ уже в рамках не только дополнительного коечного фонда, а по тем запросам, которые есть по регионам. После этого я рассчитываю на то, что мы согласуем в правительстве возможность снятия ограничений на поставку на экспорт этой продукции", - сказал Мантуров.

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