Дептранс Москвы рассказал, кто может получить перчатки и маски в метро бесплатно

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маски и перчатки будут бесплатно выдавать маломобильным пассажирам столичного метрополитена с 12 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Телеграм-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что с 12 мая в московском городском транспорте можно будет передвигаться только в маске и перчатках.

"По поручению мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.