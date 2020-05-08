Путин и Джонсон в телефонной беседе выразили готовность к налаживанию диалога
17:30 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога по вопросам двусторонней повестки и в решении актуальных международных проблем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.
"С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем", - говорится в сообщении Кремля.
Борис Джонсон выразил в разговоре Владимиром Путиным признательность за решающий вклад СССР в победу над фашистами.
"Владимир Путин отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы, - говорится в сообщении. - Борис Джонсон в свою очередь выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение победы над общим врагом".
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