Андрей Воробьёв и Владимир Мединский открыли в Подмосковье музей Зои Космодемьянской

17:44 Источник: НГ-Online

Фото Дениса Трудникова

В деревне Петрищево Рузского городского округа Подмосковья на средства регионального бюджета построено новое здание музея, посвященного подвигу Зои Космодемьянской. Здесь оформлена обширная экспозиция, благоустроена территория, создана инфраструктура. Открыли музейный комплекс "Зоя" губернатор Андрей Воробьёв вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

"Я хочу передать Андрею Юрьевичу Воробьёву приветствие президента РФ. Это замечательный комплекс, немного у нас в стране таких современных, интересных, ярких музеев, - сказал Владимир Мединский. - Этот музей станет большим центром притяжения, он имеет самое лучшее оснащение. Мы обязательно включим его во все туристические маршруты».

Обновленный комплекс включает музей Зои Космодемьянской, Дом Кулик, где юная героиня провела последнюю ночь перед казнью, мемориал на месте ее гибели, место первого захоронения, а также Дом юного разведчика в старом здании.

"Год назад мы с Владимиром Ростиславовичем Мединским, нашими ветеранами, представителями разведывательного управления заложили камень в новый музей, потому что старый, открытый в 1956 году, нуждался в реновации. Сегодня открываем этот комплекс, рассказывающий о подвиге наших прадедов, дедов, отцов, великой женщины Зои Космодемьянской, на примере которой мы воспитывались. Я уверен, в скором времени он будет полон", - сказал Андрей Воробьёв.

В музее применены современные экспозиционные технологии. Оборудовано 8 тематических залов, рассказывающих о Зое Космодемьянской, ее брате, сражениях на территории Подмосковья. В связи с эпидемиологической ситуацией экспозиции открылись пока в онлайн-формате. Накануне их представили народный артист РФ, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков и заслуженная артистка РФ, худрук областного ТЮЗа Нонна Гришаева.

Музей Техники Задорожного в Архангельском и Российское военно-историческое общество подарили комплексу "Зоя" исторические документы и оружие. Среди экспонатов - подлинная Звезда Героя, которой награждена посмертно Зоя Космодемьянская. В музее установлена "Стена героев" с именами героев Советского Союза. Особое место занимает Зал Памяти "Бессмертный полк": на мультимедийном экране демонстрируются истории о героях войны, рассказанные самими жителями Подмосковья.