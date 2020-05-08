1 млн 400 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов поступило от граждан - ЦБ РФ
18:10 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заявок от граждан на реструктуризацию кредитов на фоне пандемии коронавируса достигло 1 млн 400 тыс., что почти на 400 тыс. больше, чем по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
"Граждане подали 1 млн 400 тыс. заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тыс. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по закону - по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам - около 20%", - сказала она.
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