1 млн 400 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов поступило от граждан - ЦБ РФ

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заявок от граждан на реструктуризацию кредитов на фоне пандемии коронавируса достигло 1 млн 400 тыс., что почти на 400 тыс. больше, чем по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Граждане подали 1 млн 400 тыс. заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тыс. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по закону - по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам - около 20%", - сказала она.