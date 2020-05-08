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Роднянский спродюсирует сериал о визите иностранной гей-делегации в СССР

18:13 08.05.2020 Источник: НГ-Online

Продюсер фильмов "Дылда", "Левиафан" и "Нелюбовь" Александр Роднянский выступит продюсером международного проекта "Красная радуга", в основу которого легла история о том, как в СССР случайно пригласили немецких гей-активистов.
Как рассказал Роднянский на своей странице в Instagram , проект основан на реальной истории: "Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов".

Следует напомнить, что в 1978 году в СССР действовала статья уголовного кодекса, которая предусматривала за мужеложество тюремное заключение до пяти лет.

«И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог (тоже английский). «Красная радуга" - история их приключений в столице СССР, в которой «делегация» провела целых десять дней. Права на эту историю мы приобрели у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей наших будущих героев. Её задача была особо сложна - нельзя было допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова» - написал Роднянский.

Объяснил продюсер и свою заинтересованность материалом: «Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идёт о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором. "Красная радуга" - это разговор о нетерпимости к «другим». Людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации».

В данный момент идет работа над сценарием сериала. По словам Роднянского, сценаристом выступил известный британский автор, причастный к созданию нескольких значимых сериалов, но имя его пока не разглашается.

Вера Цветкова

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