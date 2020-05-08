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НОВОСТИ

Получить пропуск для проезда по Москве через СМС будет невозможно с 12 мая

18:34 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве посредством СМС- сообщений ограничат 12 мая. Об этом сообщил в пятницу руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

"Новинки, которые появятся с 12 числа. Первое - с 12 числа мы закрываем возможность подачи через канал СМС. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный кол-центр - это уже для тех у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет", - сказал Лысенко в эфире телеканала "Москва-24".

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