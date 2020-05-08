Жителям Мадрида с 11 мая будут раздавать медицинские маски бесплатно

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям испанского автономного сообщества Мадрид будут выдавать с 11 мая бесплатно медицинские маски, сообщили в пятницу местные власти.

"Председатель автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила сегодня, что жители Мадрида смогут бесплатно забрать свои маски в аптеках с понедельника", - говорится в пресс-релизе. "Региональное правительство приобрело в общей сложности 14 млн масок для жителей на время послабления [ограничительных мер по коронавирусу]", - уточняется в коммюнике.