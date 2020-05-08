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НОВОСТИ

ЕК рекомендует странам "шенгена" не открывать внутренние границы минимум до 15 июня

19:15 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы сообщества по меньшей мере до 15 июня в связи с пандемией коронавируса нового вида. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на необязательные путешествия внутри Евросоюза до 15 июня", - говорится в заявлении.

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