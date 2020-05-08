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Вице-премьер Чернышенко назвал примерные сроки выхода России из режима ограничений

20:55 08.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход России из режима ограничений из-за коронавируса возможен в конце мая - начале июня. Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений <...> в зависимости от субъекта, от ситуации <...> это либо третья декада мая, либо начало июня", - сказал он.

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