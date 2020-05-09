Рекомендации для поэтапного снятия ограничений Роспотребнадзор отправил в регионы
00:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор опубликовал и направил в регионы России методические рекомендации, в которых определяются показатели для поэтапного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзором разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер - это методический инструмент для этой работы, предусматривающий ее этапность", - говорится в сообщении.
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