По случаю 75-летия Победы в Латвии пройдут памятные мероприятия
09:30 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Памятные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в субботу в Латвии. Представители посольства России в республике в индивидуальном порядке возложат цветы и венки к памятнику советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Ряд акций по случаю праздника пройдет в виртуальном формате и социальных сетях.
Массовые праздничные мероприятия по случаю Дня Победы около памятника советским воинам в Риге в этом году были отменены из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Латвии в связи с распространением нового коронавируса. Однако, как сообщает местная общественная организация "9мая.лв" (9may.lv), которая каждый год выступала организатором торжеств, жителей республики ожидает альтернативное празднование. В течение всего дня общество на своей странице в "Фейсбуке" и на YouTube будет вести праздничную онлайн-трансляцию.
"Конечно, такой формат не заменит народных гуляний у памятника освободителям в Пардаугаве, но в условиях режима чрезвычайной ситуации у нас будет прекрасная возможность вспомнить те годы, что мы проводили вместе 9 мая, и зарядиться праздничным настроением на весь день. Помимо подборок из концертов прошлых лет, мы покажем видеосюжеты, специально записанные к 75-й годовщине Победы, - музыкальные и поэтические поздравления от звезд театра, кино и музыки из России и Латвии, а также от студентов театральных вузов Москвы, участвовавших в фестивале Stanislavsky.lv", - указывает организация.
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