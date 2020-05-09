Посла Грузии отозвали из Киева для консультации
09:50 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия отозвала своего посла из Киева, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков. Об этом в субботу заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя назначение экс-президента республики Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - сказал Гахария.
Глава правительства еще раз отметил, что стратегическим отношениям с Украиной ничто не угрожает. "Дело обстоит следующим образом: конечно же, грузины и украинцы являются не только стратегическими партнерами. Нас связывает многолетняя история сотрудничества. Из-за безответственных политиков мы не будем ставить под вопрос это стратегическое партнерство и братство между нашими странами и народами", - добавил он.
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