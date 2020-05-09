Из Италии вернулся второй самолет с военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом
10:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в субботу в российском военном ведомстве.
"На аэродром Чкаловский (Московская обл.) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении министерства.
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