Из Италии вернулся второй самолет с военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в субботу в российском военном ведомстве.

"На аэродром Чкаловский (Московская обл.) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении министерства.