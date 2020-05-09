США: За два месяца из ресторанов было уволено больше сотрудников чем за предыдущие 30 лет
10:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество работников в ресторанах США сократилось на 5,5 млн только в апреле и почти на 500 тыс. - в марте. Это больше, чем было потеряно рабочих мест в этой сфере за предыдущие 30 лет, сообщила в пятницу Национальная ассоциация ресторанов страны.
"Всего лишь три месяца назад более 12 млн человек состояли в штате заведений - питейных и общественного питания - по всей стране, однако сейчас свыше 6 млн из них оказались без работы дома. И это число растет", - отметил представитель ассоциации Шон Кеннеди. Он настоятельно рекомендовал Конгрессу США предоставить работникам американских ресторанов адресную финансовую поддержку на время вынужденного простоя из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
По данным ассоциации, сокращение рабочих мест в ресторанах США втрое больше, чем в любой другой отрасли экономики страны.
Как сообщило в пятницу Министерство труда США, уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7%. 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. В четверг Минтруд опубликовал данные о том, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель превысило 33 млн.
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