0
0
96
НОВОСТИ

В России коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,06

11:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:40 09.05.2020
Рекордные 2 520 человек были выписаны после прохождения лечения за последние сутки в Москве
0
47
10:40 09.05.2020
США: За два месяца из ресторанов было уволено больше сотрудников чем за предыдущие 30 лет
0
134
10:10 09.05.2020
Из Италии вернулся второй самолет с военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом
0
173
09:50 09.05.2020
Посла Грузии отозвали из Киева для консультации
0
182
09:30 09.05.2020
По случаю 75-летия Победы в Латвии пройдут памятные мероприятия
0
222
00:10 09.05.2020
Рекомендации для поэтапного снятия ограничений Роспотребнадзор отправил в регионы
0
742
20:55 08.05.2020
Вице-премьер Чернышенко назвал примерные сроки выхода России из режима ограничений
0
1020
20:45 08.05.2020
Минобрнауки продлило дистанционное обучение на срок с 12 мая
0
804
20:24 08.05.2020
ВОЗ опровергла "пользу" курения в защите от коронавируса
0
872
19:15 08.05.2020
ЕК рекомендует странам "шенгена" не открывать внутренние границы минимум до 15 июня
0
796

Возврат к списку