В России коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,06
11:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.
Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.
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