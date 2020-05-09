В России коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,06

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.