Рекордные 2 520 человек были выписаны после прохождения лечения за последние сутки в Москве
11:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2 520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779", - сказала заммэра.
Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
НОВОСТИ
- 11:10 09.05.2020
- В России коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,06
- 10:40 09.05.2020
- США: За два месяца из ресторанов было уволено больше сотрудников чем за предыдущие 30 лет
- 10:10 09.05.2020
- Из Италии вернулся второй самолет с военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом
- 09:50 09.05.2020
- Посла Грузии отозвали из Киева для консультации
- 09:30 09.05.2020
- По случаю 75-летия Победы в Латвии пройдут памятные мероприятия
- 00:10 09.05.2020
- Рекомендации для поэтапного снятия ограничений Роспотребнадзор отправил в регионы
- 20:55 08.05.2020
- Вице-премьер Чернышенко назвал примерные сроки выхода России из режима ограничений
- 20:45 08.05.2020
- Минобрнауки продлило дистанционное обучение на срок с 12 мая
- 20:24 08.05.2020
- ВОЗ опровергла "пользу" курения в защите от коронавируса
- 19:15 08.05.2020
- ЕК рекомендует странам "шенгена" не открывать внутренние границы минимум до 15 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать