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Рекордные 2 520 человек были выписаны после прохождения лечения за последние сутки в Москве

11:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло до 12 779. За последние сутки выписали 2 520 человек, сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее - это рекордное количество, 2 520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12 779", - сказала заммэра.

Она напомнила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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