На фоне пандемии в России почти в шесть раз поднялись продажи книг - исследование

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне почти в шесть раз чаще стали покупать книги на фоне пандемии, больше всего книг в апреле приобретали в Московском регионе, Краснодарском крае и Татарстане, говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries (имеется в распоряжении ТАСС).

"Во время режима самоизоляции россияне стали уделять больше времени саморазвитию и чтению книг - в апреле 2020 года покупатели приобрели в 5,5 раз больше книг, чем в апреле 2019 года. Всего за месяц на Wildberries было продано более 1,5 млн книг, 94 тыс. раскрасок, почти 83 тыс. учебников и 44 тыс. наборов обучающих карточек", - говорится в исследовании. Сильнее всего продажи книг в апреле росли в Московском регионе и Краснодарском крае (рост продаж в штуках в 6,5 раз год к году) и в Татарстане (рост в 7,5 раз).

Самым продаваемым изданием апреля стала книга психолога Михаила Лабковского "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", в апреле было продано 6 тыс. экземпляров. Самым популярным художественным произведением - "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной. В число популярных книг также вошли "Маленькие женщины" Луизы Олкотт, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, а также "Война и мир" Льва Толстого. Самыми популярными нехудожественными изданиями, помимо книги Лабковского, также стали "Подсознание может все!" Джона Кехо, "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Сисеро, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Радикальное Прощение" Колина Типпинга.