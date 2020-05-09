Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово - источник
13:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники аэропорта Домодедово получили сообщение о минировании, эвакуация не проводится. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово, эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время устанавливается и разыскивается неизвестный, сообщивший о минировании.
В свою очередь в пресс-службе аэропорта ТАСС рассказали, что сотрудники Домодедово при поступлении анонимных угроз действуют по стандартному протоколу безопасности, в данном случае произошло так же.
"После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввел необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сообщил собеседник агентства.
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