0
0
137
НОВОСТИ

Различие между фактическим местом проживания и регистрацией не ﻿является нарушением самоизоляции

13:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская полиция не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введенного в Москве режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы")", - сказали в пресс-службе полиции.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором говорится о том, что на москвича был составлен протокол о нарушении правил самоизоляции за то, что он проживает не по месту регистрации в паспорте и вышел в ближайший магазин по месту своего фактического пребывания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:40 09.05.2020
Смерть трех медработников, заразившихся коронавирусом, подтвердили власти Санкт-Петербурга
0
50
14:10 09.05.2020
Во всей Украине в полдень прозвучала песня "День Победы"
0
106
13:10 09.05.2020
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово - источник
0
175
12:40 09.05.2020
Защитные маски и перчатки стали обязательными на пленарных заседаниях в Госдуме
0
217
12:10 09.05.2020
На фоне пандемии в России почти в шесть раз поднялись продажи книг - исследование
0
263
11:40 09.05.2020
Рекордные 2 520 человек были выписаны после прохождения лечения за последние сутки в Москве
0
259
11:10 09.05.2020
В России коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,06
0
298
10:40 09.05.2020
США: За два месяца из ресторанов было уволено больше сотрудников чем за предыдущие 30 лет
0
293
10:10 09.05.2020
Из Италии вернулся второй самолет с военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом
0
336
09:50 09.05.2020
Посла Грузии отозвали из Киева для консультации
0
325

Возврат к списку