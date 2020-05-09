Различие между фактическим местом проживания и регистрацией не является нарушением самоизоляции
13:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московская полиция не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введенного в Москве режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.
"При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы")", - сказали в пресс-службе полиции.
Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором говорится о том, что на москвича был составлен протокол о нарушении правил самоизоляции за то, что он проживает не по месту регистрации в паспорте и вышел в ближайший магазин по месту своего фактического пребывания.
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