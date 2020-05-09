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Во всей Украине в полдень прозвучала песня "День Победы"

14:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива, предложенная телеканалом "112 Украина", была поддержана политиками и рядовыми гражданами, общественными организациями и партиями.

Ровно в полдень эту песню на площади Победы в центре Киева спели представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", среди которых были сопредседатели движения Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

Песня "День победы" звучала в общественном и личном транспорте, на улицах и в парках. Украинцы охотно делятся в соцсетях видео с собственным исполнением этой легендарной песни.

В День Победы эфир телеканала "112 Украина" посвящен ветеранам и труженикам тыла. В рамках "Праздничного марафона в честь 75-летия Великой Победы" звучат песни военных лет. В проекте "Исторический прайм" сегодня гости канала могут увидеть и обсудить ряд известных кинофильмов о войне, среди них "Отец солдата" режиссера Резо Чхеидзе, "Три тополя на Плющихе" Татьяны Лиозновой, "Веселые ребята" и "Волга-Волга" Григория Александрова. Впервые на Украине канал предлагает посмотреть отреставрированную версию "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова.

Другой украинский телеканал - "Интер" - запустил онлайн марш памяти ко Дню Победы. В рамках него все желающие смогут пройти вместе символическим виртуальным маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям.

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