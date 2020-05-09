Смерть трех медработников, заразившихся коронавирусом, подтвердили власти Санкт-Петербурга
14:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил смерть трех медицинских работников после заражения коронавирусом. Двое врачей и медсестра умерли во второй половине апреля, сообщили в субботу в пресс-службе комитета.
"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников - двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн",- говорится в сообщении.
Всего, по данным комитета, в инфекционной больнице им. Боткина проходят лечение после заражения коронавирусом 214 медицинских работников, трое из них на искусственной вентиляции легких.
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