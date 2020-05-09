Около здания Госдумы полиция задержала двух ﻿демонстрантов

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали пожилых мужчину и женщину напротив здания Госдумы в Москве. Как передает корр. ТАСС с места событий, женщина выкрикивала оскорбления в адрес властей столицы, а мужчина отказывался предъявить сотрудникам цифровой пропуск.

В задержании участвовали более десяти сотрудников полиции. У женщины был при себе флаг СССР и фотография родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Мужчина также имел при себе флаг Советского Союза.

Ранее сообщалось, что порядка 12 участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, задержали в Москве на Пушкинской площади за нарушение режима самоизоляции и социальной дистанции.



"Задержали меня, нескольких депутатов Мосгордумы и журналистов - всего 12 человек. У меня был цифровой пропуск, позволяющий передвигаться по городу, разрешение на машину. Насколько я знаю, были аналогичные документы и у других задержанных. Мы все соблюдали социальную дистанцию, находились в момент нашей акции более чем в двух метрах друг от друга", - сообщил оказавшийся среди задержанных муниципальный депутат Сергей Цукасов. По его словам, в настоящее время нескольких человек уже отпустили из ОМВД "Пресненский".

Как подчеркнул Цукасов, несмотря на все пропуска и разрешения, всех задержанных хотят привлечь к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. "Всем вменили статью 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности"). Материалы будут переданы в суд, который и примет решение по этому вопросу", - отметил депутат.