Перспектива вмешательства Саакашвили во внутренние дела Тбилиси беспокоит Грузию - Гахария

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выразил обеспокоенность тем, что Саакашвили, заняв пост главы исполнительного комитета реформ Украины, может вмешиваться во внутренние дела Тбилиси.

"У таких предложений должно быть продолжение о том, как они [украинская сторона] в будущем собираются обеспечить невмешательство Саакашвили во внутренние дела другой страны. Каким образом они будут сдерживать Михаила Саакашвили от того, чтобы он не вмешивался во внутренние дела Грузии. Меня это очень интересует, и мы будем за этим наблюдать", - цитирует пресс-служба правительства Гахарию.

Глава грузинского правительства также вспомнил назначение Саакашвили в 2015 году губернатором Одесской области, отметив, что Грузии пришлось приложить усилия, чтобы после этого нормализовать отношения с Украиной. "После Одессы у нас есть большой опыт того, какие силы мы потратили, чтобы после всей этой непонятной истории вернуть отношения Грузии и Украины в нормальное, стратегическое русло. Я лично участвовал в этом, был в Киеве и проводил встречи", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В пятницу МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.