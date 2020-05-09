Франция: После отмены режима самоизоляции 11 мая ношение масок на вокзалах станет обязательным

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ношение масок на вокзалах во французских городах станет обязательным после отмены режима самоизоляции 11 мая. Об этом сообщила в субботу на брифинге представитель Национального общества железных дорог (SNCF) Марлен Дольвек.

"Мы просим пассажиров заходить на территорию вокзала в маске и с дезинфицирующим гелем в кармане", - сказала она, подчеркнув, что "это предписание носит обязательный характер". Дольвек предупредила, что "на станциях сотрудники SNCF и полиция будут проводить проверки соблюдения этих мер".

По словам представителя SNCF, особое внимание планируется уделять дезинфекции вокзальных помещений. "Свыше 3 тыс. человек будут участвовать в регулярной очистке перил, кнопок в лифтах, автоматов по продаже билетов дезинфицирующими средствами, которые используются в больницах", - подчеркнула она.

Дольвек отметила, что "с понедельника постепенно начнут открываться расположенные на вокзалах или рядом с ними аптеки и магазины". "Мы также сейчас работаем над тем, чтобы сделать возможной продажу масок и водно-спиртовых гелей на территории станций", - добавила она.