На первом этапе снятия ограничений смогут открыться небольшие магазины одежды и обуви

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшие магазины одежды и обуви, в которых будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.

"Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров", - сказала она.

Кроме того, возобновят работу салоны красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также непродовольственные магазины. На втором этапе заработают детские сады, а школы и вузы - на третьем. Открытие же театров, музеев, бассейнов, спортзалов станет возможным лишь на третьем этапе. По мнению Руженцовой, гастроли артистов, запланированные на лето, вероятнее всего будут перенесены.

Уточняется, что также на первом этапе выхода из режима самоизоляции родители смогут гулять с детьми при условии соблюдения максимальной дистанции от других детей и взрослых.