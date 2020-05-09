На 88-м году жизни умер Литл Ричард, исполнитель хитов Tutti Frutti и Long Tall Sally
17:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский певец, пианист и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард (Little Richard, настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман) умер в субботу на 88-м году жизни. Об этом сообщил журнал "Роллинг стоун" со ссылкой на сына музыканта.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Литл Ричард является исполнителем таких ставших хитами рок-н-ролла песен, как Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul и др. В 1986 г. он наряду с 10 другими музыкантами в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.
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