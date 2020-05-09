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НОВОСТИ

НАТО была выкована из руин Второй мировой войны – Йенс Столтенберг

17:30 09.05.2020

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Фото с официального сайта НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг выступил вчера с видеопосланием по случаю 75-летия Для Победы в Европе. 45-секундное обращение руководителя НАТО было записано на фоне штаб-квартиры альянса и развевающихся флагов его 30 стран-членов.

«Сегодня мы отмечаем 75 лет с тех пор, как орудия смолкли в Европе и улицы наполнились весельем, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы помним всех тех, кто принес жертву ради нашей свободы. И мы благодарим вооруженные силы, которые продолжают обеспечивать нашу безопасность в сегодняшнем непредсказуемом мире».

«НАТО была выкована из руин войны, построена на неразрывной связи между Европой и Северной Америкой и скреплена нашим торжественным обещанием защищать друг друга. Один за всех и все за одного. 30 друзей и союзников - вместе сильнее», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Андрей Серенко

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