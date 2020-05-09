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Афганистан: В столкновениях во время протестной акции из-за ﻿распределения продуктов погибли 7 человек

18:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четверо протестующих, два сотрудника правоохранительных органов и журналист погибли в столкновениях во время протестной акции в афганской провинции Гор. Как сообщает в субботу телеканал "Толо ньюс", стычка произошла из-за недовольства граждан несправедливым, как они считают, распределением продовольственной помощи.

По данным телеканала, еще 10 полицейских и минимум девять мирных жителей пострадали.

По информации агентства Рейтер, ссылающегося на представителя губернатора провинции, около 300 человек устроили протестую акцию, некоторые попытались проникнуть в резиденцию губернатора. Как утверждает представитель, манифестанты начали стрелять, после чего полиция также открыла огонь.

Из-за пандемии власти страны приняли решение раздавать нуждающимся продовольственные товары. Как заверил первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, никто не будет исключен из списка на раздачу продуктов питания и власти окажут поддержку каждому жителю, терпящему убытки из-за коронавируса.

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